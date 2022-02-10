بلدية كفردبيان: لعدم التوجه خلال عطلة نهاية الاسبوع الى مراكز التزلج

ذكرت بلدية كفردبيان في تعميم، " جميع مالكي الباصات والفانات والشركات والمؤسسات التي تنظم رحلات سياحية، بعدم التوجه بتاتا خلال عطلة نهاية الاسبوع أي السبت والاحد المقبلين الى كفردبيان ومراكز التزلج فيها كافة (فقرا والمزار)، حفاظا على السلامة العامة ولعدم إعاقة حركة المرور".وقالت:" ستقوم شرطة البلدية بالتعاون مع القوى الامنية بتنفيذ مضمون هذا التعميم".