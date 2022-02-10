وزارة الاشغال تطلق الاستشارات للمخطط التوجيهي لمرفأ بيروت وقطاع المرافىء غدا

تطلق وزارة الاشغال العامة والنقل بالتعاون مع البنك الدولي، "التحضير والاستشارات حول الرؤية الوطنية للمرافىء والمخطط التوجيهي لمرفأ بيروت والاطار القانوني الجديد لقطاع المرافىء"، عند التاسعة من صباح غد الجمعة برعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية.