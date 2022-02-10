لبنان

بيان لوزارة التربية... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
10-02-2022 | 09:14
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صدر عن وزارة التربية والتعليم العالي البيان التالي:
 
تُعلن وزارة التربية والتعليم العالي بأن حكومة بروناي دار السلام ، بدأت باستقبال⁣ طلبات الترشيح للمنح الدراسية المقدمة للطلاب اللبنانيين للمرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الماجستير للعام الأكاديمي 2022 / 2023 في الجامعات التالية:⁣

- جامعة بروناي دار السلام ⁣
- جامعة سري بكاوان للتربية الدينية ⁣
- جامعة الاسلام سلطان شريف علي ⁣
- جامعة بروناي للتكنولوجيا ⁣
- فوليتكنيك بروناي⁣

على الراغبين الاستفادة من هذه المنح والاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة زيارة الموقع الالكتروني التالي: www.mfa.gov.bn⁣

للاطلاع على الاختصاصات المتوفرة زيارة الموقع الالكتروني لكل جامعة من الجامعات المذكورة أعلاه والمدرجة على الموقع الالكتروني المذكور أعلاه.⁣

يجب تعبئة طلب الترشيح والنماذج المرفقة ( طباعة وليست بخط اليد ) وارسالها مع المستندات المطلوبة والمذكورة بطلب الترشيح بواسطة البريد الالكتروني التالي:⁣
applybdgs2022@mfa.gov.bn⁣
cc : scholarship@mehe.gov.lb⁣

آخر مهلة لاستقبال الطلبات 15 شباط 2022⁣.⁣
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