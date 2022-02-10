بيان لوزارة التربية... هذا ما جاء فيه

تُعلن وزارة التربية والتعليم العالي بأن حكومة بروناي دار السلام ، بدأت باستقبال طلبات الترشيح للمنح الدراسية المقدمة للطلاب اللبنانيين للمرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الماجستير للعام الأكاديمي 2022 / 2023 في الجامعات التالية:
- جامعة بروناي دار السلام
- جامعة سري بكاوان للتربية الدينية
- جامعة الاسلام سلطان شريف علي
- جامعة بروناي للتكنولوجيا
- فوليتكنيك بروناي
على الراغبين الاستفادة من هذه المنح والاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة زيارة الموقع الالكتروني التالي: www.mfa.gov.bn
للاطلاع على الاختصاصات المتوفرة زيارة الموقع الالكتروني لكل جامعة من الجامعات المذكورة أعلاه والمدرجة على الموقع الالكتروني المذكور أعلاه.
يجب تعبئة طلب الترشيح والنماذج المرفقة ( طباعة وليست بخط اليد ) وارسالها مع المستندات المطلوبة والمذكورة بطلب الترشيح بواسطة البريد الالكتروني التالي:
applybdgs2022@mfa.gov.bn
cc : scholarship@mehe.gov.lb
آخر مهلة لاستقبال الطلبات 15 شباط 2022.