بيان لوزارة التربية... هذا ما جاء فيه

صدر عن وزارة التربية والتعليم العالي البيان التالي:

تُعلن وزارة التربية والتعليم العالي بأن حكومة بروناي دار السلام ، بدأت باستقبال⁣ طلبات الترشيح للمنح الدراسية المقدمة للطلاب اللبنانيين للمرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الماجستير للعام الأكاديمي 2022 / 2023 في الجامعات التالية:⁣- جامعة بروناي دار السلام ⁣- جامعة سري بكاوان للتربية الدينية ⁣- جامعة الاسلام سلطان شريف علي ⁣- جامعة بروناي للتكنولوجيا ⁣- فوليتكنيك بروناي⁣على الراغبين الاستفادة من هذه المنح والاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة زيارة الموقع الالكتروني التالي: www.mfa.gov.bn⁣للاطلاع على الاختصاصات المتوفرة زيارة الموقع الالكتروني لكل جامعة من الجامعات المذكورة أعلاه والمدرجة على الموقع الالكتروني المذكور أعلاه.⁣يجب تعبئة طلب الترشيح والنماذج المرفقة ( طباعة وليست بخط اليد ) وارسالها مع المستندات المطلوبة والمذكورة بطلب الترشيح بواسطة البريد الالكتروني التالي:⁣applybdgs2022@mfa.gov.bn⁣cc : scholarship@mehe.gov.lb⁣آخر مهلة لاستقبال الطلبات 15 شباط 2022⁣.⁣