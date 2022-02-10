ابي المنى التقى وفد حماس وثابت ومجلس أمناء مستشفى الإيمان

استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة - بيروت، وفدا من حركة "المقاومة الاسلامية - حماس" برئاسة الدكتور أحمد عبد الهادي وعضوية نائب المسؤول السياسي جهاد طه ومسؤولي العلاقات الوطنية أيمن شناعة والعلاقات السياسية والاعلامية عبد المجيد العوض، بحضور مدير مشيخة العقل ريان حسن، وكان عرض للواقع الفلسطيني على مختلف المستويات.وعلى الاثر، صرح عبد الهادي: "تشرفنا بزيارة سماحة شيخ العقل بإرادة تكريس وتعزيز التواصل معه ومع هذه الدار الكريمة، وقد وضعناه بصورة آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية ومقاومة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وصمود هذا الشعب في مواجهة مشاريع الاحتلال التهويدية للقدس والضفة الغربية. وكذلك تحدثنا في موضوع الاسرى الفلسطينيين الذين يعانون ظروفا صعبة داخل سجون الاحتلال، حيث طالبنا بجهد عربي اسلامي دولي باتجاه حقوقهم والوقوف الى جانبهم والتخفيف من معاناتهم واطلاق سراحهم. وتحدثنا عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في ظل الازمات الانسانية والاقتصادية والمعيشية الصعبة بفعل ازمات لبنان العامة راهنا، ونتيجة تخفيضات الاونروا للتقديمات والتي نطالبها من هنا بالوقوف الى جانب هذا الشعب والقيام بواجباتها تجاهه، واطلاق برنامج اغاثة طارىء ومستدام لتخفيف المعاناة".أضاف: "شكرنا سماحة شيخ العقل على وقوفه الدائم الى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه وقضيته ومقاومته، وكذلك في ادانته للاعتداءات التي يتعرض لها شعبنا في غزة والضفة والقدس وغيرها، وفي تأكيده على دعمه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وحقوقهم، ودعوته للتخفيف من معاناتهم في ظل وطأة الازمات".ثابتكما استقبل ابي المنى راعي أبرشية مار مارون - كندا المطران بول مروان ثابت في زيارة تهنئة، وتطرق البحث الى قضايا ومسائل روحية وعامة.مستشفى "الايمان"كما التقى وفدا من مجلس امناء جمعية مستشفى "الايمان" برئاسة الدكتور ايمن باز، وعضوية الشيخين حسام شميط وحمزة الفقيه والسادة: زياد شهيب، سائد عبيد وسامر سليم. واطلع من الوفد على واقع المستشفى على المستويين الصحي والاداري العام. وتمنى الوفد على شيخ العقل زيارة هذا المرفق الصحي ودعمه.زوارومن زوار شيخ العقل ايضا، وفد من حركة "التلاقي والتواصل" برئاسة مهدي حرقوص، وضم: ثامر عواضة، ندى حاطوم، وسيم عبيد، هاني عساف، محمد حاطوم ووغسان حمدان، واطلع منه على نشاط الحركة.كذلك التقى الدكتور ناجي قوزيلي مقدما كتابا بعنوان "لبنان الرسالة" للبابا يوحنا بولس الثاني باللغة الفرنسية، منوها بكتاب شيخ العقل "الحوار الاسلامي المسيحي في لبنان...ورؤية الموحدين الدروز" الذي كان بحوزته في اللقاء.كما زاره المحامي بسام المهتار.تعزيةوقدم ابي المنى التعازي في دار الطائفة، الى عائلة ذبيان من بلدة مزرعة الشوف، بوفاة والدة مقرر اللجنة الاجتماعية في المجلس المذهبي اسامة ذبيان الشيخة فوز حسين ذبيان.