لبنان

ابي المنى التقى وفد حماس وثابت ومجلس أمناء مستشفى الإيمان

Lebanon 24
10-02-2022 | 09:35
A-
A+
Doc-P-917056-637801073939801242.png
Doc-P-917056-637801073939801242.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة - بيروت، وفدا من حركة "المقاومة الاسلامية - حماس" برئاسة الدكتور أحمد عبد الهادي وعضوية نائب المسؤول السياسي جهاد طه ومسؤولي العلاقات الوطنية أيمن شناعة والعلاقات السياسية والاعلامية عبد المجيد العوض، بحضور مدير مشيخة العقل ريان حسن، وكان عرض للواقع الفلسطيني على مختلف المستويات.
  
وعلى الاثر، صرح عبد الهادي: "تشرفنا بزيارة سماحة شيخ العقل بإرادة تكريس وتعزيز التواصل معه ومع هذه الدار الكريمة، وقد وضعناه بصورة آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية ومقاومة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وصمود هذا الشعب في مواجهة مشاريع الاحتلال التهويدية للقدس والضفة الغربية. وكذلك تحدثنا في موضوع الاسرى الفلسطينيين الذين يعانون ظروفا صعبة داخل سجون الاحتلال، حيث طالبنا بجهد عربي اسلامي دولي باتجاه حقوقهم والوقوف الى جانبهم والتخفيف من معاناتهم واطلاق سراحهم. وتحدثنا عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في ظل الازمات الانسانية والاقتصادية والمعيشية الصعبة بفعل ازمات لبنان العامة راهنا، ونتيجة تخفيضات الاونروا للتقديمات والتي نطالبها من هنا بالوقوف الى جانب هذا الشعب والقيام بواجباتها تجاهه، واطلاق برنامج اغاثة طارىء ومستدام لتخفيف المعاناة".
 
أضاف: "شكرنا سماحة شيخ العقل على وقوفه الدائم الى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه وقضيته ومقاومته، وكذلك في ادانته للاعتداءات التي يتعرض لها شعبنا في غزة والضفة والقدس وغيرها، وفي تأكيده على دعمه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وحقوقهم، ودعوته للتخفيف من معاناتهم في ظل وطأة الازمات".
 
ثابت 
كما استقبل ابي المنى راعي أبرشية مار مارون - كندا المطران بول مروان ثابت في زيارة تهنئة، وتطرق البحث الى قضايا ومسائل روحية وعامة.
 
مستشفى "الايمان" 
كما التقى وفدا من مجلس امناء جمعية مستشفى "الايمان" برئاسة الدكتور ايمن باز، وعضوية الشيخين حسام شميط وحمزة الفقيه والسادة: زياد شهيب، سائد عبيد وسامر سليم. واطلع من الوفد على واقع المستشفى على المستويين الصحي والاداري العام. وتمنى الوفد على شيخ العقل زيارة هذا المرفق الصحي ودعمه.
 
زوار 
ومن زوار شيخ العقل ايضا، وفد من حركة "التلاقي والتواصل" برئاسة مهدي حرقوص، وضم: ثامر عواضة، ندى حاطوم، وسيم عبيد، هاني عساف، محمد حاطوم ووغسان حمدان، واطلع منه على نشاط الحركة.
 
كذلك التقى الدكتور ناجي قوزيلي مقدما كتابا بعنوان "لبنان الرسالة" للبابا يوحنا بولس الثاني باللغة الفرنسية، منوها بكتاب شيخ العقل "الحوار الاسلامي المسيحي في لبنان...ورؤية الموحدين الدروز" الذي كان بحوزته في اللقاء.
 
كما زاره المحامي بسام المهتار.
 
تعزية 
وقدم ابي المنى التعازي في دار الطائفة، الى عائلة ذبيان من بلدة مزرعة الشوف، بوفاة والدة مقرر اللجنة الاجتماعية في المجلس المذهبي اسامة ذبيان الشيخة فوز حسين ذبيان.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:09 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:57 | 2022-02-10
12:40 | 2022-02-10
12:23 | 2022-02-10
12:19 | 2022-02-10
12:18 | 2022-02-10
12:11 | 2022-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website