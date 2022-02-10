قائد الجيش استقبل وهاب والسفيرة الاوسترالية مودعة

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، الوزير السابق وئام وهاب وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.



كما استقبل السفيرة الأوسترالية في لبنان السيدة Rebekah GRINDLAY في زيارة وداعية لمناسبة إنتهاء مهامها في لبنان يرافقها الملحق العسكري الأوسترالي العقيد Douglas GRIFFITHS.