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لبنان
في عكار... كلاب تهاجم المواشي
Lebanon 24
10-02-2022
|
10:22
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يشكو المزارعون في عكّار من الكلاب الضالّة التي تقوم بنهشّ ومهاجمة المواشي في مزارعهم .
ففي بلدة تكريت، سجل هجوم من مجموعة كلاب على احدى المزارع، ما تسبب بجروح للمواشي الموجودة في المزرعة.
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