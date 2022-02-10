في عكار... كلاب تهاجم المواشي

يشكو المزارعون في عكّار من الكلاب الضالّة التي تقوم بنهشّ ومهاجمة المواشي في مزارعهم .



ففي بلدة تكريت، سجل هجوم من مجموعة كلاب على احدى المزارع، ما تسبب بجروح للمواشي الموجودة في المزرعة.