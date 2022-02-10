لبنان

في عكار... كلاب تهاجم المواشي

Lebanon 24
10-02-2022 | 10:22
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يشكو المزارعون في عكّار من الكلاب الضالّة التي تقوم بنهشّ ومهاجمة المواشي في مزارعهم .

ففي بلدة تكريت، سجل هجوم من مجموعة كلاب على احدى المزارع، ما تسبب بجروح للمواشي الموجودة في المزرعة.
 
 
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