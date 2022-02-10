حجم التداول على منصة "صيرفة"... كم بلغ اليوم؟

صدر عن مصرف لبنان البيان التالي:بلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" لهذا اليوم /50,000,000/$ خمسون مليون دولار أميركي بمعدل 20600 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة "Sayrafa" وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.