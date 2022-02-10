لبنان

صندوق النقد الدولي: من المقرر أن تنتهي مهمة لبنان هذا الأسبوع

Lebanon 24
10-02-2022 | 10:39
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أفادت وكالة "رويترز" عن صندوق النقد الدولي، قوله إنّه "من المقرر أن تنتهي مهمة لبنان هذا الأسبوع، والفريق يعمل عن كثب لمساعدة السلطات على تطوير برامج إصلاح".
 
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