صندوق النقد الدولي: من المقرر أن تنتهي مهمة لبنان هذا الأسبوع

أفادت وكالة "رويترز" عن صندوق النقد الدولي، قوله إنّه "من المقرر أن تنتهي مهمة لبنان هذا الأسبوع، والفريق يعمل عن كثب لمساعدة السلطات على تطوير برامج إصلاح".