الهيئة الوطنية لشؤون المرأة رحبت بطلب المركزي من المصارف تسهيل الإجراءات المتعلقة بفتح حساب الحملة الإنتخابية

رحبت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في بيان، ب"صدور بيان عن مصرف لبنان بشأن تسهيل الإجراءات القانونية المتعلقة بفتح "حساب الحملة الإنتخابية"، بغية تمكين المرشحين والمرشحات من استكمال طلباتهم والحصول على ايصال الترشيح".وكانت الهيئة توجهت الى "جمعية المصارف منبهة الى أن تمنع المصارف عن فتح حسابات "الحملة الانتخابية" يعيق مسار التقدم بالترشح الى الانتخابات"، وطالبتها ب"الاسراع الى قبول طلبات فتح هذه الحسابات خاصة من جانب المرشحات".