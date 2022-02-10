لبنان

مولوي طالب بإبلاغ إدارة فندق الساحة بعدم إقامة هذين النشاطين

Lebanon 24
10-02-2022 | 11:18
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صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي البيان الآتي: "على خلفية التداول بمنشورات تتضمن دعوة لعقد نشاطين في لبنان بتاريخي 11 و14 شباط الجاري، الأول بعنوان "حق السياسي في ثورة البحرين" والثاني بعنوان "البحرين ظلم وظلامة" في فندق الساحة - طريق المطار، وحيث أنه من شأن هذين النشاطين، وفي حال حصولهما، أن يتعرضا بالإساءة إلى السلطات الرسمية البحرينية ودول الخليج العربي، وأن يعرقلا بالتالي الجهود الرسمية المبذولة من قبل الدولة اللبنانية من أجل تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربي، في ظل المبادرة الكويتية التي التزمت الدولة إزاءها القيام بكل الاجراءات المانعة للتعرض اللفظي أو الفعلي للدول العربية الشقيقة، وبعد التشاور مع دولة رئيس مجلس الوزراء السيد نجيب ميقاتي، وجه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي كتابين الى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، طالبا بإبلاغ إدارة الفندق فورا بعدم إقامتهما لعدم حصولهما على الأذونات القانونية، كما واتخاذ كل الإجراءات الإستقصائية اللازمة لجمع المعلومات عن المنظمين والداعين والمدعوين".
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