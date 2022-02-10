لبنان

إميل رحمة: الرئيس عون مصر على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها

Lebanon 24
10-02-2022 | 11:28
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 أكد النائب السابق إميل رحمة في تصريح أنه "لمس لدى رئيس الجمهورية ميشال عون خلال تقديمه التهاني لفخامته في قصر بعبدا بمناسبة عيد القديس مار مارون، "إصرارا على متابعة الملفات المطروحة والإفادة من الوقت لإنجاز الموازنة وتحقيق التدقيق الجنائي والتعامل بجدية مع ملف استجرار الكهرباء وإزالة ما يعترضه من معوقات، كما إصراره على مقاربة ترسيم الحدود البحرية بما يضمن مصالح لبنان الحيوية". 
 
وأضاف: "أطلعت فخامة الرئيس على أجواء اللقاءات التي عقدتها مع سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والرئيس تمام سلام وعدد من القيادات الإسلامية". 
 
وأشار رحمة إلى أن "الرئيس عون أكد له الإصرار على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في 15 أيار المقبل، وان كل التحضيرات ستكون منجزة لهذه الغاية".
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