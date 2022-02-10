لبنان

رئيس الجامعة الاسلامية في لبنان استقبل وفدا من مستشفى الزهراء

Lebanon 24
10-02-2022 | 11:53
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استقبل رئيس الجامعة الاسلامية في لبنان الدكتور حسن اللقيس، وفدا من "مستشفى الزهراء" برئاسة رئيس مجلس الإدارة البروفسور يوسف فارس ، في مكتبه في مبنى الجامعة في خلدة.

وتم التوافق خلال اللقاء، بحسب بيان، على "ضرورة توثيق التعاون بين مستشفى الزهراء ومعهد الزهراء  مع الجامعة الاسلامية في لبنان من خلال تبادل الخبرات الأكاديمية والطبية من جهة، واعتماد مستشفى الزهراء أحد المؤسسات التي بإمكان الطالب اللجوء إليها فيما يخص تدريبه المهني والعلمي المتعلق بالجامعة".
 
وتمنى الوفد الذي ضم الى جانب البروفسور فارس، مديرة معهد الزهراء أ. نجوى كوثراني، ورئيسة هيئة التمريض في المستشفى أ. سحر العرب، للدكتور اللقيس "التوفيق بمنصبه كرئيس للجامعة الإسلامية في لبنان"، متمنيين له "دوام النجاح والعطاء الدائم والمستمر في خدمة هذا الصرح الجامعي المتميز والعريق".
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