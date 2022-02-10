لبنان

منسق حراك المتعاقدين أعلن تعليق الإضراب ودعا الأساتذة إلى الالتحاق غدا بمدارسهم

Lebanon 24
10-02-2022 | 11:59
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 أعلن منسق حراك المتعاقدين حمزة منصور في بيان، "تعليق الإضراب والعودة  إلى المدارس والثانويات الرسمية، بعد التشاور داخل لجنة الحراك وإقرار مرسوم بدل نقل للمتعاقدين، الذي يعتبر سابقة في تاريخ نضالهم وإن كان يشوبه بعض الشوائب، إلا أنه المدماك الذي على أساسه ننطلق منه لإيجاد بدل نقل تام في المستقبل النضالي".
 
ودعا "الأساتذة إلى الالتحاق غدا الجمعة بمدارسهم والمباشرة بالتدريس وتعويض ما فات من دروس على طلاب التعليم الرسمي".
 
وأشار إلى أن "الخطوات الآتية في نضال الحراك، هي: القبض الشهري، الانتساب إلى الضمان الاجتماعي، العمل على احتساب ساعات التعاقد على أساس 32 أسبوعا وليس 26".
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