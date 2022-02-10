النادي الثقافي العربي يعلن انتهاء تحضيرات معرض "بيروت الصمود" في دورته الـ٦٣

أعلن النادي الثقافي العربي عن انتهاء تحضيرات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب في دورته 63 تحت عنوان "بيروت الصمود...بيروت لا تنكسر".

واكد في بيان له أنه يتطلع الى لقاء محبي وعشاق بيروت الثقافة والنشر والكلمة الحرة اعتبارا من 3 ولغاية 13 آذار 2022 في مركز سي سايد آرينا وسط بيروت من الساعة العاشرة صباحا لغاية الثامنة مساء