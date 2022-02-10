20 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟ (صورة)

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 6060 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 999155.

كما وسجل لبنان 20 حالة وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 9789.