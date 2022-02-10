إقفال ٣ سوبرماركت في البقاع... والسبب مواد "منتهية الصلاحية"

بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وخصوصا لجهة التشدد في موضوع سلامة الغذاء، أقفل مراقبو حماية المستهلك ٣ محال سوبرماركت في البقاع بعد ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية.