لبنان

إقفال ٣ سوبرماركت في البقاع... والسبب مواد "منتهية الصلاحية"

Lebanon 24
10-02-2022 | 12:19
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بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وخصوصا لجهة التشدد في موضوع سلامة الغذاء، أقفل مراقبو حماية المستهلك ٣ محال سوبرماركت في البقاع بعد ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية.
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