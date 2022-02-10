السلطات السورية تسلّم مواطنًا لبنانيًّا عثرت عليه في منطقة حدودية

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي: "نتيجة الاتصالات والمتابعة التي قامت بها المديرية العامة للأمن العام مع السلطات السورية المختصة، إثر تعرض اللبناني مرشد فرنسيس ضاهر للخطف بتاريخ 09/12/2021 في منطقة جل الديب - المتن من قبل اشخاص ملثمين اقتادوه إلى جهة مجهولة، تسلمت هذه المديرية بتاريخ 10/02/2022 المواطن اللبناني مرشد ضاهر عبر معبر القاع الحدودي، بعد أن تمكنت السلطات السورية من العثور عليه في منطقة حدودية، ومن ثم قامت بتسليمه عملا بإشارة مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، إلى فرع المعلومات لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي".