لبنان

الجيش تسلم هبة مقدمة من اليونيفيل عبارة عن آليات وعتاد تأليل

Lebanon 24
10-02-2022 | 12:46
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أقيم في مقر قيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – الناقورة، حفل تسلم هبة للجيش، عبارة عن عدد من الآليات وعتاد تأليل. 
 
حضر الحفل قائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن مارون القبياتي ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء ستيفانو ديل كول، الى جانب عدد من الضباط.
 
وفي الختام، شكر العميد الركن القبياتي باسم العماد قائد الجيش قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان على هذه الهبة، ثم قدم له درعا تذكارية تقديرا لجهوده في دعم الجيش والمساهمة في حفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان.
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