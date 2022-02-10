لبنان

متعاقدو المهني والتقني يعلقون الإضراب ويعودون إلى التعليم

Lebanon 24
10-02-2022 | 12:49
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حيت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان، في بيان اليوم الاساتذة على "الوقفة الموحدة التي تجلت في الإلتفاف حول المطالب التي لا تشكل الاّ الذخيرة الصغيرة للأساتذة المتعاقدين للابقاء على الرسالة التربوية السامية التي تمارسونها في ظل إنهيار إقتصادي لا مثيل له في تاريخ لبنان الحديث".
 
وعرضت اللجنة "ما تم تحقيقه من المطالب وهي:
- المستحقات المالية 35%، وعدنا بتحويلها الى المصارف بأسرع وقت ممكن.
- المنحة الاجتماعية من الجهات المانحة 90 دولارا، التي سلكت طريقها الى التنفيذ.
- مضاعفة أجر الساعة ( تم إقرار المرسوم، وصدر في الجريدة الرسيمة)
- بدل النقل عن كل يوم حضوري فعلي (تم إقرار المرسوم  بجلسة مجلس الوزراء اليوم)".
 
واعلنت "تعليق الإضراب، والعودة الى التعليم بدءا من يوم الغد، على أن تتابع اللجنة تحقيق كامل المطالب وتحويل كافة المستحقات المالية الى حسابات الأساتذة المتعاقدين في مدة لا تتجاوز عيد المعلم في 9/3/2022، وإلا سوف نجد أنفسنا مضطرين للعودة الى الإضراب".
 
وابقت اللجنة إجتماعاتها مفتوحة.
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