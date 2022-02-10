كلاس: كلام ميقاتي بعد جلسة مجلس الوزراء يرتقي من رتبة المعالجة الظرفية لوضع طارئ الى مرتبة الخطة المستقبلية

اعتبر وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس، في تصريح اليوم، ان "كلام دولة الرئيس نجيب ميقاتي بعد جلسة اليوم هو بمثابة "بيان الدولة" من حيث انه يرتقي من رتبة المعالجة الظرفية لوضع طارئ الى مرتبة الخطة المستقبلية المرتكزة على قيم المصارحة والعقلانية وشفافية وجرأة الكلام الصح مركزا على ان كل لبناني شريك في ورشة الإنقاذ والنهوض والتعافي المالي والاقتصادي".و رأى ان "الاجتماعات المتلاحقة للحكومة التي ستعقد منذ بداية الاسبوع المقبل ستؤكد على مباشرة العمل بخطة النهوض وإستعادة ثقة المجتمعين المحلي والدولي بما يتوافق والقدرات الإقتصادية للدولة ويؤمن إعادة لبنان الى خارطة الإهتمام العربي والدولي".