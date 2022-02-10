بسبب خطأ... حريق داخل منزل في حبوش وحالات اختناق

اندلع حريق مساء اليوم في منزل المواطن ز. ابراهيم في بلدة حبوش - النبطية وتسبب بوقوع من حالات الاختناق بين افراد الاسرة ، وعملت فرق من الدفاع المدني وكشافة الرسالة و"الهيئة الصحية الاسلامية" على اخماد الحريق، الذي افيد ان سببه استخدام مادة البنزين بدل المازوت من قبل ربة المنزل عن طريق الخطأ، لاشعال المدفأة، ما تسبب بحريق اتى على معظم محتويات المنزل.