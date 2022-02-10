انهيار صخري وانقطاع التيار الكهربائي في الضنية

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم في الضنية في انهيار صخري أدى إلى قطع الطريق في بلدة بيت زود، إضافة إلى انهيار عمود كهرباء.كما أدى الانهيار إلى انقطاع التيار الكهربائي في البلدة، وتعذر وصول المواطنين إلى بيوتهم واضطرارهم إلى سلوك طريق فرعية أطول.وناشد المواطنون المعنيين المسارعة إلى رفع الركام وإعادة فتح الطريق وإصلاح أعطال شبكة التيار الكهربائي.