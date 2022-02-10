لبنان

رئيس الكتائب: لن يخيرنا احد بين المواطنة وحماية التعددية

Lebanon 24
10-02-2022 | 13:18
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غرد رئيس حزب "الكتائب" سامي الجميل عبر "تويتر": "لن يخيرنا أحد بين المواطنة وحماية التعددية. فبقدر ما علينا العمل ليحصل المواطن على حقوقه كاملة، ويكون مصدرًا لكل السلطات ومنتميا للبنان فقط، علينا أيضًا حماية التعددية بكل أبعادها ليبقى وطننا بلد التنوع يحافظ فيه كل مواطن على أسلوب عيشه وتقاليده وتضحيات أجداده".
 
وارفق التغريدة بهاشتاغ: ما_منساوم.
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