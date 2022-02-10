رابطة معلمي الأساسي تعلن انتخاب هيئتها الإدارية الجديدة الأحد في 20 آذار

أكدت رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان ببيان، "أهمية العمل النقابي من أجل صون حقوق المعلمين"، داعية " الزملاء في الملاك في المدارس الرسمية إلى استكمال إنجاز انتخاب المندوبين في المدارس في مهلة أقصاها الخميس 17 الحالي"، مشددة على "ضرورة تسليم المحاضر إلى مقرري الفروع أو إيداعها مركز الرابطة".وطلبت من "مقرري الفروع تسليم المحاضر المنجزة تباعا حتى يصار إلى تدقيقها، واستلام وتسليم كل المحاضر المتبقة في مهلة أقصاها الثلثاء في 22 الحالي، الثانية عشرة ظهرا، ولن يقبل أي محضر يرد بعد هذا التاريخ. وبناء على ذلك، سيتم إعداد وإصدار لوائح الشطب في مهلة أقصاها الثلثاء في 1 آذار حيث سيتم تعليقها للاطلاع عليها على مدخل مركز الرابطة. كما سيتم إصدار البطاقة الانتخابية للمندوبين المسجلين في لوائح الشطب على أن تصدر الهيئة الادارية الجديدة بطاقات لجميع الزملاء لاحقا".وأشارت إلى أنها "حددت موعد قبول طلبات الترشيح لعضوية الهيئة الإدارية الجديدة من الأربعاء 2 آذار حتى الثلثاء 8 آذار، الساعة الثانية ظهرا"، مشيرة إلى أنه "يمكن إرسال طلبات الترشيح باليد إلى مركز الرابطة ضمن الدوام الرسمي أو عبر الفاكس أو عبر الإيميل Teachersunionleb@gmail.com". كما طلبت "ممن يتقدم بطلب ترشيحه أن يتأكد من وصول طلبه بالاتصال بسكرتاريا مكتب الرابطة".وأكدت أن "المرشح لعضوية الهيئة الإدارية الجديدة يجب أن يكون من المندوبين الواردة اسماؤهم في لوائح الشطب، وسيتم نشر أسماء المرشحين في وسائل الإعلام وعلى مدخل مركز الرابطة اعتبارا من الخميس في 10 آذار".كما حددت "موعد إجراء انتخابات هيئتها الإدارية الجديدة الأحد في 20 آذار بين التاسعة 9 صباحا والرابعة بعد الظهر في مدرسة ابتهاج قدورة الرسمية - مجمع المدارس - بئر حسن".