لبنان

رابطة معلمي الأساسي تعلن انتخاب هيئتها الإدارية الجديدة الأحد في 20 آذار

Lebanon 24
10-02-2022 | 13:26
A-
A+
Doc-P-917140-637801217339909401.jpg
Doc-P-917140-637801217339909401.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أكدت رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان ببيان، "أهمية العمل النقابي من أجل صون حقوق المعلمين"، داعية " الزملاء في الملاك في المدارس الرسمية إلى استكمال إنجاز انتخاب المندوبين في المدارس في مهلة أقصاها الخميس 17 الحالي"، مشددة على "ضرورة تسليم المحاضر إلى مقرري الفروع أو إيداعها مركز الرابطة".
 
وطلبت من "مقرري الفروع تسليم المحاضر المنجزة تباعا حتى يصار إلى تدقيقها، واستلام وتسليم كل المحاضر المتبقة في مهلة أقصاها الثلثاء في 22 الحالي، الثانية عشرة ظهرا، ولن يقبل أي محضر يرد بعد هذا التاريخ. وبناء على ذلك، سيتم إعداد وإصدار لوائح الشطب في مهلة أقصاها الثلثاء في 1 آذار حيث سيتم تعليقها للاطلاع عليها على مدخل مركز الرابطة. كما سيتم إصدار البطاقة الانتخابية للمندوبين المسجلين في لوائح الشطب على أن تصدر الهيئة الادارية الجديدة بطاقات لجميع الزملاء لاحقا". 
 
وأشارت إلى أنها "حددت موعد قبول طلبات الترشيح لعضوية الهيئة الإدارية الجديدة من الأربعاء 2 آذار حتى الثلثاء 8 آذار، الساعة الثانية ظهرا"، مشيرة إلى أنه "يمكن إرسال طلبات الترشيح باليد إلى مركز الرابطة ضمن الدوام الرسمي أو عبر الفاكس أو عبر الإيميل Teachersunionleb@gmail.com". كما طلبت "ممن يتقدم بطلب ترشيحه أن يتأكد من وصول طلبه بالاتصال بسكرتاريا مكتب الرابطة".
 
وأكدت أن "المرشح لعضوية الهيئة الإدارية الجديدة يجب أن يكون من المندوبين الواردة اسماؤهم في لوائح الشطب، وسيتم نشر أسماء المرشحين في وسائل الإعلام وعلى مدخل مركز الرابطة اعتبارا من الخميس في 10 آذار".
 
كما حددت "موعد إجراء انتخابات هيئتها الإدارية الجديدة الأحد في 20 آذار بين التاسعة 9 صباحا والرابعة بعد الظهر في مدرسة ابتهاج قدورة الرسمية - مجمع المدارس - بئر حسن".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:09 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:57 | 2022-02-10
14:39 | 2022-02-10
14:37 | 2022-02-10
14:31 | 2022-02-10
14:26 | 2022-02-10
14:24 | 2022-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website