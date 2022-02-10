لبنان

وفد من حزب الله زار العمار في صيدا مهنئا بعيد مار مارون

Lebanon 24
10-02-2022 | 13:54
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زار وفد من "حزب الله" برئاسة مسؤول منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر يرافقه الحاج حسين السارجي راعي أبرشية صيدا للموارنة المطران مارون العمار في مقر المطرانية في صيدا ، مهنئا بعيد مار مارون في حضور نائب مطران الطائفة اللاتينية للجنوب الأب طوني شكري.
 
كما قدم الوفد بحسب بيان للحزب، "التعزية للمطران العمار بوفاة عميد الآباء الأب لويس المندلق من بلدة المجيدل وتخلل اللقاء عرض للأوضاع العامة".
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