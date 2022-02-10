انتخاب هيئة إدارية جديدة للمركز الإسلامي وفوز 14 عضوا بالتزكية

أعلنت الهيئة العامة للمركز الإسلامي في بيان، أنها "عقدت في مركزها بمنطقة عائشة بكار جلسة انتخاب هيئة ادارية جديدة لمدة أربع سنوات ترأسها رئيس السن عمر غندور والمشرفون محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي ومدير هيئة أوجيرو عماد كريدية وزهير الدبس، وفاز بالتزكية 14 عضوا".ووزعت الهيئة المناصب على الشكل الآتي: المهندس علي نور الدين عساف رئيسا وممثلا تجاه الحكومة، محمد خالد سنو نائبا للرئيس، المحامي وليد الترك أمينا للسر، المهندس غسان جبري أمينا للمال، القاضي الشيخ محمد عساف أمينا للشؤون الدينية، الدكتور عبد الله الفحل مراقب مال عام، السفير هشام دمشقية أمينا للعلاقات العامة والإعلام، الدكتور عبد الرحمن الحوت أمينا للشؤون الصحية، القاضي الشيخ وسيم الفلاح مستشارا، الدكتور محمد النفي أمينا للشؤون الثقافية، أحمد كنيعو أمينا للجنة الاجتماعية، المحامي حسين مسالخي أمينا لشؤون المناسبات العامة، رياض الصلح أمينا لشؤون التخطيط وتنمية الموارد، والدكتور أحمد الرفاعي أمينا للشؤون المهنية.وكانت سبقت جلسة الانتخاب جلسة للتصديق على قطع الحساب لعام 2021.وتلا أمين السر المحامي وليد الترك المحضر السابق، حيث تم تصديقه.ثم عرض أمين الصندوق زهير الدبس الميزانية العمومية، التي بلغت 13,5 مليار ليرة لبنانية وبعد دراستها تم ابراء ذمة الهيئة الأدارية.وتلى ذلك عرض الموازنة المقدرة لعام 2022 التي أقرت بالإجماع.وفي الختام، ألقى رئيس المركز الأسلامي المهندس علي نور الدين عساف كلمة عرض فيها "أعمال الهيئة الادارية ونشاطاتها وإنجازاتها والمشاريع المستقبلية المنوي تنفيذها والتطور الذي شهده المركز في مجالات عدة".