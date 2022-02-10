بلدية بقاعصفرين اعادت فتح طريق بيت زود - كفرحبو

أعلنت بلدية بقاع صفرين - الضنية، في بيان، أنها "قامت بإيعاز من رئيسها بلال زود بإعادة فتح الطريق التي تربط بيت بلدة زود ببلدة كفرحبو التي انقطعت جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم، بعد ساعات من إنقطاعها وفور توقف هطول الأمطار، وبعد علمها بأنه يوجد عملية دفن لدى عائلة بكور في البلدة ومن أجل تسيير أمور المعزين الذين يمرون على الطريق المذكورة".