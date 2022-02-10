لبنان

الشيوعي - صيدا: منع ومصادرة الدراجات النارية من أهالي المدينة ضرب لحق الفقراء بالتنقل

Lebanon 24
10-02-2022 | 14:22
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اعتبرت منظمة صيدا في الحزب الشيوعي اللبناني، في بيان اليوم، انه "بعد أن استشرست الدولة بسياساتها العدائية طيلة 30 عاما. ها هي اليوم في صيدا تؤكد على استمرارها بهذا النهج، بمنع ومصادرة الدراجات النارية من أهالي المدينة. وهي بذلك تضرب حق الفقراء بالتنقل وتسد باب العيش على الكثير من أبناء طبقة صيدا العاملة.
 
وقالت: "سنكون كما اعتدنا في مقدمة الدفاع عن عمال صيدا وفقرائها ومسحوقيها وكافة المتضررين من هذه السلطة وسياساتها"، محذرة بأن "هذه التعديات على شعبنا لن تنفجر إلا غضبا جارفا بوجه مرتكبيها"، داعية أهالي صيدا "للوقوف إلى جانب أبنائها بوجه هذا الهجوم الوقح عليهم".
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