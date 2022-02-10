مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الاموال دهم اماكن اجهزة التعدين في مزبود وهذه النتيجة

بناء لإشارة النائب العام المالي القاضي علي مصباح ابراهيم، وبعد توافر معلومات عن وجود أجهزة "تعدين" (mining) في عدد من بلدات اقليم الخروب، قامت اليوم دورية من مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال، (الشرطة القضائية) وبرفقة فريق من شركة "أوجيرو" وآخر من "مؤسسة كهرباء لبنان"، بدهم أماكن وجود هذه المعدات في بلدة مزبود، وتم ضبط المعدات ونزع التعديات عن شبكة الكهرباء، وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين، ومازالت التحقيقات جارية بهذا الشأن، على ان تستكمل هذه الحملة في المنطقة لتشمل البلدات الأخرى .