أسامة سعد استقبل وفدا من أصحاب الدراجات النارية واتصل بقائد المنطقة مطالبا باسترجاع المصادر منها

استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد في مكتبه في صيدا وفدا موسعا من أصحاب الدراجات النارية في صيدا الذين عرضوا عليه مشكلتهم بعد مصادرة اكثر من عشرين دراجة نارية من أصحابها من العناصر الأمنية.وطالب الوفد "باسترجاع دراجاتهم والغاء قرار مجلس الأمن الفرعي، المانع لاستعمال الدراجات النارية في صيدا، وبخاصة في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة بخاصة وأن الكثير منهم يستعمل الدراجة في عمله إن في (الدليفري) او غيره".وقام سعد باتصالاته الضرورية لحل المشكلة، وطالب خلال اتصاله بقائد المنطقة بعدم توقيف المخالفين والافراج عن الدراجات النارية التي تم مصادرتها وتسليمها إلى أصحابها، "بخاصة وأن الظروف المعيشية للناس اصبحت مأساوية وتعتبر الدراجة وسيلة للعيش". كما وجدد سعد مطالبته بالغاء قرار مجلس الأمن الفرعي.