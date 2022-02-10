لبنان

توقيف شخصين في محلة القصر والمعالي- الهرمل لهذا السب

Lebanon 24
10-02-2022 | 14:37
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 10 / 2 / 2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة القصر- الهرمل السوري (و.ز) الذي يترأس عصابة خطف وسرقة وسلب بقوة السلاح، وقد أقدم على سلب مواطنين من منطقة فنيدق مبالغ مالية وأجهزة خلوية وسيارة فان كانت بحوزتهم ، كما نفذ في وقت سابق عملية خطف مواطن عراقي والمطالبة بفديه مالية مقابل الإفراج عنه، وفي تاريخ 28/1/2022 أقدم بمشاركة أشخاص آخرين على سرقة أدوات كهربائية وسيارة تابعة لإحدى الشركات، بالإضافة إلى الاتجار بالمخدرات وتعاطيها.

كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة في بلدة المعالي- الهرمل المواطن (ع.ح) المطلوب بجرائم خطف أشخاص بقوة السلاح وإطلاق النار.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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