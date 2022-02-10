* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبناناقرار مشروع قانون موازنة 2022 مر بسلاسة في جلسة ختامية في القصر الجمهوري قبل ان يسلك طريقه الى لجنة المال والموازنة النيابية لتشريح الموازنة على مقصلتها التشريعية وتزامن الاقرار مع اعلان صندوق النقد الدولي وفق ما أفادت وكالة "رويترز" إنه من المقرر أن تنتهي مهمة لبنان هذا الأسبوع والفريق يعمل عن كثب لمساعدة السلطات على تطوير برامج إصلاح.رئيس الجمهورية استهل الجلسة بتشديد واضح على ضرورة تركيز الجهود لمعالجة قضايا المواطنين الاجتماعية والمعيشية التي تسبب معانانة يومية لهماما رئيس مجلس الوزراء فاكد بعد الجلسة انه لدى لبنان تعثر في القدرة على التمويل وعلينا الحصول على توقيع صندوق النقد الدولي لتسهيل الحصول على تمويل المشاريع مشيرا الى انه لدينا عجز 7 آلاف مليار في الموازنة واضاف ان مشروع مرسوم الدولار الجمركي الذي سيرسل للموازنة سيكون على سعر منصة صيرفة وسيعلنه وزير المالية شهريا وصارح الرئيس ميقاتي اللبنانيين بالقول لا قدرة لدينا بعد اليوم أن نقدم خدمات كالكهرباء والهاتف مجانا.في مجلس الوزراء صدرت تعيينات من خارج جدول الاعمال علما ان حركة امل-حزب الله تحفظا على موضوع تعيينات المجلس العسكري. فيما كانت الاعتصامات تعم بيروت والمناطق وسط تعدد المطالب من العسكريين المتقاعدين الى الاساتذة المتفرغين وصولا الى اهالي ضحايا انفجار المرفا الذين دخلوا بالقوة الى باحة قصر العدل وقابلوا القاضي سهيل عبود.وتبقى الاشارة الى الإيجابية الحذرة التي تركتها زيارة الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود آموس هوكشاتين سواء في ملف الترسيم ام في ملف الغاز المصري على الرغم من إحاطة مقترحات هوكشتاين والمداولات التي جرت حولها بالسرية التامة.=======* مقدمة نشرةاخبار تلفزيون nbnإنتظر اللبنانيون إقرار موازنة عامة بما يعيد الإنتظام الى مالية الدولة ويسهل التفاوض مع صندوق النقد فإذا هم أمام فوضى عامة عارمة تطرق أبواب جلسة السلطة التنفيذية جاء في ختامها مقررات لم يعرف بها غالبية الوزراء.موازنة لم يعرف اللبنانيون اذا ما أقرت فعلا وتعيينات تم تمريرها "خلسة" من دون تفاهم مسبق عليها وسط أجواء من الفوضى عمت جلسة مجلس الوزراء وفق ما أجمع عليه وزراء ومصادر الثنائي الوطني على حد سواء للـ NBN كاشفة أن وزير الدفاع طرح التعيينات العسكرية من خارج جدول الأعمال وتم الإتفاق على تأجيلها ليتفاجأ الوزراء لاحقا بإدراجها ضمن مقررات الجلسة.بعد المسار التنفيذي ستسلك الموازنة لاحقا المسار التشريعي حيث توضع على مشرحة مجلس النواب الذي دعا الرئيس نبيه بري هيئته العامة بعد إجتماع مكتب المجلس اليوم الى جلسة نيابية الأثنين والثلاثاء في 21 و 22 شباط الجاري لإقرار مشاريع القوانين المطروحة مع العلم أن هذه الجلسة مدرج على جدول أعمالها قوانين من أهم التي طرحت في تاريخ الجمهورية اللبنانية بالنسبة للإصلاحات وفي مقدمها قانون المنافسة وقانون إستقلالية السلطة القضائية وغيرها من القوانين ذات اهمية ايضا التي تعنى بالمسائل الإصلاحية .بالنسبة للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية جنوبا أنهى الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين جولة مكوكية بين تل ابيب وبيروت حاملا أفكارا ومقترحات جديدة ظلت طي الكتمان.هذه المقترحات تخضع حاليا للدرس والتمحيص من قبل المسؤولين اللبنانيين الكبار ولا شيء نهائيا بعد.أما أبرز ما خرج به الوسيط الأميركي في ختام جولته على المسؤولين فهو قوله اننا في لحظة سد الفجوات للتوصل إلى صفقة معتبرا أن هذه هي اللحظة الأخيرة ومشددا على ان النزاع لأكثر من عقد من الزمن هو من الخط (1) إلى الخط (23)على الخط اللبناني - الفاتيكاني إعلان كبير الأساقفة بول غالاغير العائد من بيروت إلى روما عدم استبعاد قيام البابا فرنسيس بزيارة للبنان هذا العام إذا ما كانت الظروف مؤاتية مشيرا الى ان هذا الموضوع قيد الدرس حاليا.=======* مقدمة نشرةاخبار تلفزيون ال بي سيشيئا فشيئا، بدأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "يبق البحصة" ليكشف عن إجراءات غير مريحة. قال بعد جلسة لمجلس الوزراء: "خطة التعافي الاقتصادي ليست سهلة... نعتقد أنها عملية صعبة...عملية كميكاز عم نعملها"... ميقاتي قال كلمته في موضوع الكهرباء: "ما في كهربا ببلاش بعد اليوم"، لكنه لم يقل لماذا هناك كهرباء ببلاش؟ كما لم يقل ما هي الخطوات التي ستقوم بها الحكومة لمنع استمرار "الكهربا ببلاش" سواء للبنانيين أو لغير لبنانيين؟في مطلق الأحوال، وضع الرئيس ميقاتي يده على أكبر ملف هدر في لبنان: الكهرباء، فكيف سيوقف هذا المزراب؟تزامن إقرار الموازنة اليوم مع بيان عن صندوق النقد الدولي أعلن فيه أن من المقرر أن تنتهي مهمة لبنان هذا الأسبوع والفريق يعمل عن كثب لمساعدة السلطات على تطوير برامج إصلاح.صدور البيان عن صندوق النقد الدولي يوحي وكأنه كان مطلوبا إقرار الموازنة لينجز الصندوق مهمتهمعيشيا، وزارة الإقتصاد خطت اليوم خطوات كبيرة :فبعد جولات قام بها مدير عام الإقتصاد على أفران كبرى وسوبرماركت كبرى، في بيروت وخارج بيروت، تم تسطير محاضر ضبط بعدد كبير منها بعدما تبين ان هناك غشا وتلاعبا بالأسعار.ليس منذ اليوم بل قبل ذلك، كيف وصلنا إلى هنا؟هذا ما يجيب عنه التقرير الرابع عن الانهيار المحتم، ولو تم تأخيره.=======* مقدمة نشرةاخبار تلفزيون المنارلم يعط الموفد الاميركي آموس هوكستين لبنان الصمت السياسي الكافي لدرس ما حمله من اقتراحات الترسيم، فهل يبدو انه وادارته لا يريدان اجابات بل اذعانات تحت ضغوط نفطية جديدة؟ وما معنى ان يلوح هوكستين باستمرار الحصار واطالة الازمات في لبنان والابتزاز بتأخير استجرار الكهرباء من الاردن؟.لا شك ان الاميركي يريد تعليق لبنان على خشبة الوعود لمدة اطول، فهناك الانتخابات، وهناك الاحلام الخلبية، والاطماع السياسية، وما لا يمكن تحقيقه الا بالملفات الثقيلة كما مهدت مواقف هوكستين بالامس.وبأمس الحاجة الى الاجراءات الانقاذية هم اللبنانيون اليوم مع حكومتهم ومشروع موازنتها الذي حط في بعبدا لمزيد من النقاش، قبل أن يخرج محملا بقرار ان تكون “منصة صيرفة” سقفا لتحديد الواردات الضريبية ومنها الدولار الجمركي.لا جمرك على اي شكل ومضمون للموازنة الى الان قبل اقرارها في المجلس النيابي الذي يلتئم في جلسة تشريعية يومي الحادي والعشرين والثاني والعشرين من شباط لبحث سلسلة اقتراحات وصفت في اجتماع هيئة مكتب النواب اليوم بالكبيرة مثل قانون المنافسة.. فمن من النواب سينافس غيره على اقرار هذا القانون لمصلحة المواطنين؟ ومن منهم سيصارع لاقرار المادة الخامسة التي تلغي الوكالات الحصرية المتحكمة منذ عقود بفرض السلع التي يريدها التجار على الاسواق والمستهلكين؟.في البلد هناك من يستهلك وقته ومنصبه بغير طائل، فلا تاتي قراراته واوامره بأي منفعة بل على العكس تزيد علامات الاستفهام فوق مقاصده ومآربه الداخلية.في المنطقة، تحيي الجمهورية الاسلامية الإيرانية الذكرى الثالثة والاربعين لانتصار ثورتها على يد الامام الخميني الراحل قدس سره. وكم من اسرار القوة كشفتها الثورة على مدى هذه العقود، فلامست ايران بعلومها الفضاء، وواجهت الحصار وقلبت المعادلات ، واثقة بامكانات شعبها في الصمود والابداع، ومتسلحة بارادته الصلبة لحفظ الحقوق النووية وحماية الحدود البحرية والبرية حتى ابعد مدى بالسيتي دقيق.=======* مقدمة نشرةاخبار تلفزيون او تي فيتحت شعار “العين بصيرة واليد قصيرة” أبصرت موازنة العام 2022 النور اليوم في بعبدا، على وقع تشديد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على وجوب ان يترافق المشروع مع خطة التعافي، التي يجب ان تتضمن تحديد الخسائر وكيفية توزيعها، مع الإصرار على عدم المس بصغار المودعين، اضافة الى الإصلاحات الهيكلية والبنيوية ومكافحة الفساد، بدءا بالتدقيق الجنائي. اما مشروع الموازنة الحالي، اكد الرئيس عون، فلا يطرح أي توجهات إصلاحية بما يخص النظام الضرائبي، ويكتفي برفع الإيرادات على بعض الأبواب التقليدية في الموازنة.وفيما كان رئيس الحكومة يكرر بأن المشروع المطروح لا يفرض ضرائب مباشرة جديدة، بل يرفع الرسوم بدل الخدمات، انهمك رواد مواقع التواصل “بالتنقير” على كلامه عن البن والشاي، ووجوب ان نتحمل بعضنا في هذه المرحلة الصعبة لأن الدولة “بطلت قادرة تدفع”. كل ذلك، في موازاة تأكيد وزير الاتصالات بأن سعر صيرفة مصير قريب لفواتير الخلوي.وفي انتظار الصيغة النهائية للمشروع بعد سلوكه طريق اللجان وعبوره في الهيئة العامة، وعلى وقع تعيينات عسكرية طرحت وأقرت من خارج جدول الاعمال وسط تحفظ من وزراء الثنائي الشيعي، شكلت الافكار التي طرحها الموفد الاميركي في شأن ترسيم الحدود مدار نقاش اليوم على اكثر من مستوى، على أمل بلورة تصور مشترك لمقاربتها، وسط اشارة اكثر من مسؤول الى ايجابيات على هذا الصعيد.لكن، قبل الدخول في العناوين المطروحة، ولأننا على مسافة ثلاثة أشهر تقريبا من الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 15 أيار المقبل، الموعد الذي يمارس فيه الشعب حقه الدستوري بأن يكون مصدر كل السلطات، “تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين، إنو لأ، مش كلن يعني كلن، بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكذب المركز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الاول 2019.تذكروا مثلا مين اقر وطبق واستفاد من السياسات الاقتصادية والمالية يللي عم ندفع ثمنها اليوم، ومين حذر بالمقابل من تداعياتها من عشرات السنوات، بمواقف موثقة بالصوت والصورة.تذكروا مين خبركن انو لبنان منهوب مش مكسور، وما كنتوا تصدقوا، وما تنسوا كيف كانوا الآخرين، كل الآخرين من دون اي استثناء تقريبا، يبرروا ويدافعوا عن المسار السيء، ويخوفوكن دائيما من أي تغيير لأنو سعر صرف الدولار بيرتفع، وبينهار الاقتصاد.ولما تفكروا بالانتخابات، حرروا عقلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات، وخللو نظرتكن شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكن، بكل حرية ومسؤولية”.=======* مقدمة نشرةاخبار تلفزيون الجديدخرجت الموازنة من بطن الحوت الوزاري وفصلت عنها شبكة الكهرباء التي تم تعليقها على عامود توتر عالي في جلسة خاصة منتصف هذا الشهر .وبسرعة اقرب الى لمح البصر اقرت موازنة 2022 بايرادات توزاي النفقات ودولار جمركي على سعر منصة صيرفة لكن الاخطر من بنودها العاجزة كان كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن المرحلة الصعبة طالبا من اللبنانيين ثلاث سنوات من التضحيات مبشرا بانه من غير الممكن تأمين الكهرباء والاتصالات ببلاش.وما ان اطلق عبارة " بدنا نتحمل بعض " حتى فتح ميقاتي على مبنى "بلاتينوم" باب جهنم وبدأت التعليقات الغاضبة من مواطنين فقدوا اموالهم في المصارف ويطلب اليهم اليوم ان يكونوا على قدم المساواة بالصبر والبصيرة مع رئيس حكومة " مسكين " يقطن سنويا مجلة فوربز.وطلب " تحمل " بعض لا يسري على الطبقة الحاكمة ورؤسائها وقياداتها اذ ان خلافاتهم تدك حصون الدولة ولا يجمعهم سوى اقتسام الفريسة .. او الهرب من العصا الاميركية كواقعهم اليوم مع ترسيم الحدود البحرية .وضمنا فإن علامات الشبهة ارتسمت على كلمة سر مخيفة يبدو ان لبنان الرسمي اعطاها للموفد الاميركي آموس هوكشتاين ومنذ انتهاء جولة " المساح" الاميركي اشعيت ولا تزال اجواء ايجابية برا وبحرا .ومن بين الصمت الحدودي تسربت معلومات عن المقترحات التي تناولها هوكشتين امس وبينها ان الخط رقم 1 الذي حدده العدو الاسرائيلي كحدود بحرية لكيانه مع لبنان وأودعه الامم المتحدة عام 2011 بات ساقطا. كما سقط معه خط هوف ليستقر التفاوض غير المباشر على الخط 23 مع بعض التعرجات التي من شأنها أن تمنع شراكة محتملة بين لبنان واسرائيل على صعيد الحقول والثروة البحرية .ومن خلال هذه المقترحات اصبح لبنان بعيدا عن الخط 29 ..وضاعت صياغات الجيش الفنية والتقنية هباء لكن احدا لن يقف ليعترض علما ان وثائق غير تالفة تؤكد وفق شهادة رئيس هيئة أبناء العرقوب محمد حمدان إن العدو الاسرائيلي قدم خرائط عام 2010 يعترف خلالها أن حدود لبنان البحرية هي خط 29 كاشفا عن دراسة للسفير بسام النعماني من الخارجية اللبنانية تبين هذا الاعتراف .وابعد من نزاع على انتزاع الحق فإن خطط الولايات المتحدة من الشرق الاوسط الى العالم تكمن في تقويض امدادات الغاز الروسي الى اوروبا عبر رسم خطوط امداد جديدة وحتى فتح جبهات على غرار ما جرى في سوريا ومنطقة قزوين بين ارمينيا واذربيجان وما يجري حاليا في اوكرانيا.ومع اكتشاف كميات ضخمة من الغاز والنفط في المياه الاقليمية لدول شرق البحر المتوسط لم يعد مستغربا احتدام الصراع الاقليمي والدولي على هذه المنطقة وتحويل الاتفاق على ترسيم الحدود وتحديد الحقول بين الدول المجاورة الى انابيب تضخ اوروبا بالموارد .. لضرب الروس في عقر غازهم .=======* مقدمة نشرةاخبار تلفزيون ام تي فيغريبة عجيبة هذه الحكومة، والأغرب منها رئيسها الذي يتباكى على الناس ومصالحهم من دون أن يرف له جفن أو من دون أن يتخذ أي قرار متقدم أو مفيد! نجيب ميقاتي قال اليوم بعد إقرار الموازنة وبالحرف الواحد : " ما بقا نقدر نعطي كهربا ببلاش وإتصالات ببلاش لأن مابقا في مصاري، واذا قال المواطن: أموالي في المصارف سنقول له معك حق بس بدنا نتحمل بعضنا" هنا إنتهى كلام ميقاتي . فما هذا المنطق غير المنطقي الذي يتحدث به رئيس الحكومة؟ يعني الدولة المسروقة والمنهوبة من مافيا السلطة تستوفي ما لها على آخر قرش ووفق سعر الصرف الحالي، أما الناس الذين سرقت أموالهم واحتجزت في المصارف فعليهم أن يتحملوا لأن هذا هو قدرهم! فأين تعلم ميقاتي مبادىء الحكم وإدارة الدولة ؟ وهل على المواطن العادي أن يتحمل نتائج سرقات المسؤولين أم أن على المسؤولين أن يكونوا في خدمة المواطن وأن يسعوا إلى تحقيق استقراره الإجتماعي ورخائه الإقتصادي؟`على اي حال، موازنة العام 2022 اقرت وبعجز بلغ سبعة آلاف مليار ليرة . لكن اقرارها بهذا الشكل في مجلس الوزراء لا يعني انها ستقر كما هي في مجلس النواب. فالموسم ، مبدئيا، موسم انتخابات. وفي الانتخابات ، عادة، لا يتجرأ النواب على اتخاذ قرارات غير شعبية. والواضح ان الموازنة في صيغتها الحالية هي موازنة غير شعبية بامتياز، بل انها ستثير الكثير من ردود الفعل. فهل يتجرأ ممثلو الشعب على كسر ارادة الشعب في سنة عنوانها الاساسي : الاستحقاق الانتخابي؟ كل هذا يجري فيما مؤسسات الدولة تنهار الواحدة تلو الاخرى، نتيجة الهدر المتمادي والسرقات الموصوفة. آخر الضحايا صندوق الضمان الاجتماعي حيث هناك مليون و 400 الف مضمون قد يحرمون التغطية الصحية. فاذا استعرنا منطق ميقاتي هنا، هل على المواطن ان يتحمل الضمان الاجتماعي ايضا ؟ في النتيجة ايها اللبنانيون، انها حقيقة دولتكم التي تحولت بفضل ممثليكم من دولة تملك قدرات لا بأس بها الى دولة فقيرة تستعطي على ابواب العالم. لذلك ، عندما تأتي ساعة الاستحقاق "اوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتن".