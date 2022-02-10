لبنان

تعرّض سيدة لعملية سرقة في القبّة

Lebanon 24
10-02-2022 | 16:06
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تعرضت احدى السيدات لعملية سرقة حيث قامت امرأة مجهولة بالاحتيال عليها وأخذ مجوهراتها بطريقة احترافية في منطقة القبة - طرابلس لتفرّ بعدها الى جهة مجهولة.
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سرقة

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