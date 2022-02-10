تعرّض سيدة لعملية سرقة في القبّة

تعرضت احدى السيدات لعملية سرقة حيث قامت امرأة مجهولة بالاحتيال عليها وأخذ مجوهراتها بطريقة احترافية في منطقة القبة - طرابلس لتفرّ بعدها الى جهة مجهولة.