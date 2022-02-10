لبنان

مخاوف في ببنين من تكرار عمليات السلب

Lebanon 24
10-02-2022 | 16:12
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يشكو أهالي بلدة ببنين في عكار من تكرار عمليات السلب في أحياء البلدة خصوصاً حيّ عين التينة - الحريق وصولاً لبلدة وادي الجاموس بالمنطقة.
و بحسب المصادر، أن أحد عمال التوصيل "الدليفري" قد تعرّض منذ أيام لعملية سلب من قبل مجهولين على متن دراجة نارية بعدما سلبوا مبلغا من المال كان بحوزته والطعام ليفروا لجهة مجهولة.
وناشدوا الأجهزة الأمنية و شعبة المعلومات بمتابعة الموضوع تمهيداً لتوقيف المتورطين.
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