مستشفى طرابلس الحكومي يستقبل الراغبين في تلقي اللقاح يومياً ومن دون موعد

دعا مدير مستشفى طرابلس الحكومي ناصر عدرة المواطنين الى تلقي اللقاح المضاد لفايروس كورونا لتحقيق المناعة المجتمعية مذكرا بأن "مركز اللقاح في مستشفى طرابلس الحكومي يستقبل المواطنين يوميا بموعد او من دون موعد من الثامنة صباحا ولغاية الثالثة بعد الظهر للراغبين في التلقي من عمر ال ١٢ سنة وما فوق".