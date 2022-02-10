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لبنان
حادث سير مروّع في رياق (فيديو)
Lebanon 24
10-02-2022
|
16:48
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وقع حادث سير مروّع في رياق أدّى الى جرح شخصين هما في حالة خطيرة. فقد اصطدت سيارة من نوع مرسيدس بفاصل اسمنتي.
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