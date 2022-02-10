لبنان

حادث سير مروّع في رياق (فيديو)

Lebanon 24
10-02-2022 | 16:48
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وقع حادث سير مروّع في رياق أدّى الى جرح شخصين هما في حالة خطيرة. فقد اصطدت سيارة من نوع مرسيدس بفاصل اسمنتي. 
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