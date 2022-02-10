لبنان

ماكينة لمتابعة الانتخابات تحت مظلّة مساعدات كورونا

Lebanon 24
10-02-2022 | 17:03
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يتهم مسؤول في حزب بارز سفارة دولة كبرى بوضع ماكينة لمتابعة إجراء الانتخابات النيابية تحت مظلة مساعدات كورونا، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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