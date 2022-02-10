البابا يزور لبنان في هذا الموعد

أبلغ وزير خارجية الفاتيكان المونسنيور المطران بول ريتشارد غالاغير مجلس السفراء الأجانب المعتمدين في الفاتيكان أنّ البابا فرنسيس سيزور لبنان بين موعد الانتخابات المتوقعة في أيار ونهاية هذه السنة. ونقلت عنه صحيفة "لا كروا" الفرنسية قوله أنّه "نصح بأن تتضمّن محادثاته في شأن إعادة إعمار لبنان "حزب الله".وأوضح غالاغير إنّ الزيارة ستتمّ بشروط منها نجاح الانتخابات وتشكيل حكومة في الأسابيع التي تلي الانتخابات، مؤكّداً أنّه لا يمكن للكرسي الرسولي أن يستثني الحزب لإعادة إعمار البلد.