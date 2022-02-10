لبنان

جلسة ختاميّة لمفاوضات صندوق النقد

Lebanon 24
10-02-2022 | 22:24
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كتبت" الاخبار": تُعقد اليوم الجلسة الختامية للجولة الأولى من المفاوضات أو المباحثات بين لبنان وفريق صندوق النقد الدولي برئاسة أرنستو راميريز. هذه الجلسة تأتي بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على بدء الجولة التي استمع فيها صندوق النقد للعديد من المعنيين بشأن خطّة الحكومة لتحديد وتوزيع الخسائر.
يشار في هذا السياق إلى ان وكالة "رويترز" نقلت عن صندوق النقد الدولي بإنّه "من المقرر أن تنتهي مهمة لبنان هذا الأسبوع، والفريق يعمل عن كثب لمساعدة السلطات على تطوير برامج إصلاح".
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