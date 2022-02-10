جولة هوكشتاين : الخط 23 واعادة تبني "اتفاق - الاطار" الذي اعلنه بري

كتبت كلير شكر في" نداء الوطن": حمل الموفد الأميركي أموس هوكشتاين الى المسؤولين اللبنانيين أفكاراً جديدة لوساطته بين لبنان واسرائيل تحفظ مصالح البلدين النفطية، كما يقول مصدر رسمي لبناني معني بالملف، مشيراً إلى أنّ هذا الطرح ينطلق من المرسوم 6433، مؤكداً أنّ الرؤساء الثلاثة وجدوا في الاقتراح المقدّم اشارات ايجابية مهمة وتعبّر عن تقدّم ملحوظ، ويفترض أن يتمّ الاتفاق بين الثلاثة على ردّ السلطات اللبنانية، مع العلم أنّ الدبلوماسي نفسه نفى طرحه المقايضة بين الحقلَين قانا وكاريش أو إنشاء صندوق مشترك.ويؤكد أحد المطلعين انّ مباحثات هوكشتاين لم تخرج عن الإتفاق الإطار الذي أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري في تشرين الأول من العام 2020، بعدما أعاد الموفد الأميركي تبنيه للاتفاق منذ زيارته الأولى، مشيراً إلى أنّ جولته الأخيرة تعكس جدية في التعاطي مع الملف وبحثاً في العمق وبيّنت أنّ مصالح لبنان متقدّمة، ويفترض أن تستكمل بجولات جديدة.الاتفاق الاطاريذكر أنّ الاتفاق الاطار نصّ على الآتي:1 - الاستناد إلى التجربة الإيجابية للآلية الثلاثية الموجودة منذ تفاهمات نيسان 1996 وحالياً بموجب قرار مجلس الامن رقم 1701، التي حققت تقدماً في مجال القرارات حول الخط الأزرق.2 - في ما يخص مسألة الحدود البحرية، سيتم عقد اجتماعات بطريقة مستمرة في مقر الأمم المتحدة في الناقورة تحت راية الأمم المتحدة. ستعقد الاجتماعات برعاية فريق المنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون لبنان (UNSCOL). إن ممثلي الولايات المتحدة والمنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون لبنان مستعدون لإعداد محاضر الاجتماعات بصورة مشتركة، والتي ستوقع من قبلهم وتقدم الى إسرائيل ولبنان للتوقيع عليها في نهاية كل اجتماع.3 - طُلب من الولايات المتحدة من قبل الطرفين (إسرائيل ولبنان) أن تعمل كوسيط ومسهل لترسيم الحدود البحرية الإسرائيلية - اللبنانية وهي جاهزة لذلك.4 - حين يتم التوافق على الترسيم في نهاية المطاف، سيتم إيداع اتفاق ترسيم الحدود البحرية لدى الامم المتحدة عملاً بالقانون الدولي والمعاهدات والممارسات الدولية ذات الصلة5 - عند التوصل إلى اتفاقيات في المناقشات بشأن الحدود البرية والبحرية، سيتم تنفيذ هذه الإتفاقيات وفقاً للتالي:5-1: على الحدود البرية، في ما يتعلق بالخط الأزرق: بعد التوقيع من قبل لبنان، وإسرائيل، و»اليونيفيل».5-2: على الحدود البحرية، إمتداداً إلى الحد البحري للمناطق الإقتصادية الخاصة للأطراف المعنية سوف يتم مخرجات المناقشات النهائية للمحادثات المتفق عليها للبنان واسرائيل لتوقيعها وتنفيذها.6 - تعتزم الولايات المتحدة بذل قصارى جهودها مع الطرفين المعنيين للمساعدة في تأسيس جو إيجابي وبنّاء مع الطرفين والمحافظة عليه، من أجل إدارة المفاوضات المذكورة أعلاه واختتامها بنجاح في أسرع وقت ممكن.