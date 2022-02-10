شباط شهر مجنون يشبه لبنان.. عواصف وحب وانفجارات





في التاسع من شباط يحتفل لبنان بعيد مار مارون أب الموارنة والراهب السرياني المتنسك، وكلمة مارون في الغة السريانية بحسب المراجع تصغير للفظة «مار» والتي تعني السيّد، وبدورها هي تصغير للفظة «موران» والتي تعني «سيد السادة أو السيد الأكبر». فشباط إذا يحتفي بـ»سيد السادة» في لبنان وإن حرد كبار أبنائه وأبوا مشاركة الطائفة عيد مؤسسها وقداسه الاحتفالي...فمار مارون ورغم أن «عينه ضيقة» كما يقال غالباً ما يسامح رؤساء لبنان وموارنته على أخطائهم وخطاياهم.



وإذا كان عيد مار مارون هو نقطة القداسة في شهر شباط وسان فالنتين موعد للحب فيه، فإن تواريخ لبنانية كثيرة في هذا الشهر لا تمت للقداسة ولا للحب بصلة ساهمت في تغيير وجه لبنان وحرف مساره.



انتفاضة 6 شباط التي قادتها حركة أمل عام 1984 فرضت واقعاً جديداً في السياسة اللبنانية أدى الى سحب الجيش اللبناني من بيروت وإعطاء حركة أمل السيطرة التامة على بيروت الغربية والضاحية الجنوبية ومهدت لعودة السوريين الى بيروت وزعزعت عهد الرئيس أمين الجميل وخياراته السياسية والعسكرية. وأعادت صياغة التوازنات الداخلية كما الإقليمية والدولية إنطلاقاً من لبنان. كما يقول محمد عبيد.



6 شباط الأول ألحق بعد اثنين وعشرين عاماً بـ 6 شباط ثانٍ شهد توقيع مذكرة التفاهم بين التيار الوطني الحر و»حزب الله»، تفاهم وقّعه السيد حسن نصرالله والجنرال عون في كنيسة مار مخايل عند مدخل الضاحية الجنوبية. مذكرة ركزت في بندها الأول على الحوار والشفافية والصراحة، وتغليب المصلحة الوطنية على أي مصلحة أخرى... ورسمت خريطة جديدة للسياسة اللبنانية نقلت لبنان بعد ذاك الشباط الى مرحلة متشابكة المصالح يدفع اليوم أغلى أثمانها.



وفي 27 شباط من العام 1994 كان لبنان على موعد مع حدث دموي أعاد خلط كل أوراقه السياسية ليحرفه عن مسار كان قد بدأه مع بداية الحرب الأهلية ونشوء المقاومة اللبنانية وأبرز رموزها القوات اللبنانية. في هذا التاريخ تم تفجير كنيسة سيدة النجاة الذي ذهب ضحيته عشرة أشخاص وكان السبب المباشر لسجن ومحاكمة رئيس القوات اللبنانية وحل الحزب وتشتيت محازبيه لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ لبنان عنوانها الهيمنة السورية المطلقة. تواريخ شباط: عز وانهيارفي التاسع من شباط يحتفل لبنان بعيد مار مارون أب الموارنة والراهب السرياني المتنسك، وكلمة مارون في الغة السريانية بحسب المراجع تصغير للفظة «مار» والتي تعني السيّد، وبدورها هي تصغير للفظة «موران» والتي تعني «سيد السادة أو السيد الأكبر». فشباط إذا يحتفي بـ»سيد السادة» في لبنان وإن حرد كبار أبنائه وأبوا مشاركة الطائفة عيد مؤسسها وقداسه الاحتفالي...فمار مارون ورغم أن «عينه ضيقة» كما يقال غالباً ما يسامح رؤساء لبنان وموارنته على أخطائهم وخطاياهم.وإذا كان عيد مار مارون هو نقطة القداسة في شهر شباط وسان فالنتين موعد للحب فيه، فإن تواريخ لبنانية كثيرة في هذا الشهر لا تمت للقداسة ولا للحب بصلة ساهمت في تغيير وجه لبنان وحرف مساره.انتفاضة 6 شباط التي قادتها حركة أمل عام 1984 فرضت واقعاً جديداً في السياسة اللبنانية أدى الى سحب الجيش اللبناني من بيروت وإعطاء حركة أمل السيطرة التامة على بيروت الغربية والضاحية الجنوبية ومهدت لعودة السوريين الى بيروت وزعزعت عهد الرئيس أمين الجميل وخياراته السياسية والعسكرية. وأعادت صياغة التوازنات الداخلية كما الإقليمية والدولية إنطلاقاً من لبنان. كما يقول محمد عبيد.6 شباط الأول ألحق بعد اثنين وعشرين عاماً بـ 6 شباط ثانٍ شهد توقيع مذكرة التفاهم بين التيار الوطني الحر و»حزب الله»، تفاهم وقّعه السيد حسن نصرالله والجنرال عون في كنيسة مار مخايل عند مدخل الضاحية الجنوبية. مذكرة ركزت في بندها الأول على الحوار والشفافية والصراحة، وتغليب المصلحة الوطنية على أي مصلحة أخرى... ورسمت خريطة جديدة للسياسة اللبنانية نقلت لبنان بعد ذاك الشباط الى مرحلة متشابكة المصالح يدفع اليوم أغلى أثمانها.وفي 27 شباط من العام 1994 كان لبنان على موعد مع حدث دموي أعاد خلط كل أوراقه السياسية ليحرفه عن مسار كان قد بدأه مع بداية الحرب الأهلية ونشوء المقاومة اللبنانية وأبرز رموزها القوات اللبنانية. في هذا التاريخ تم تفجير كنيسة سيدة النجاة الذي ذهب ضحيته عشرة أشخاص وكان السبب المباشر لسجن ومحاكمة رئيس القوات اللبنانية وحل الحزب وتشتيت محازبيه لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ لبنان عنوانها الهيمنة السورية المطلقة.



بعد 11 عاماً على الهزة العنيفة التي أحدثها تفجير كنيسة سيدة النجاة وما تلاها من أحداث، اهتز لبنان في 14 شباط 2005 هزة أعنف وصلت في قوتها وارتداداتها حد الزلزال المدمر مع اغتيال الرئيس رفيق الحريري بتفجير قاتل حصد أكثر من عشرين شخصاً فأنطوت برحيله مرحلة إعادة بناء لبنان ما بعد الحرب لتبدأ مرحلة شديدة التذبذب لم تستقر على حال وصولاً الى تفجر الأزمة الحالية. والغريب أنه ذات 6 شباط ثالث عام 2006 اتفقت الحكومة اللبنانية مع الأمم المتحدة على تشكيل المحكمة الخاصة بلبنان بحثاً عن العدالة التي لا تزال حتى اليوم مجهولة مكان الإقامة...

عيداً عن سوداوية أحداث شباط فإن لهذا الشهر وجهاً أبيض غالباً ما ترسمه العواصف والثلوج على القمم والمرتفعات. لكن من غرائب شباط وصول الثلج الى بيروت في حدث سبق ولادة لبنان الكبير وقد وصف المؤرخ عبد اللطيف فاخوري ذلك اليوم بقوله:



«أفاق سكان بيروت صبيحة الأربعاء 11 شباط 1920 على مشهد تساقط الثلوج بغزارة لم يعرفوا مثلها من قبل، ولم يتمكنوا يومها من فتح أبواب بيوتهم إلا بصعوبة، وأطلّوا من النوافذ ليجدوا أن ارتفاع الثلج بلغ ما بين نصف ذراع وذراع. وتبدل لون القرميد وتعمم بالأبيض الناصع وتغطت الطرق والبساتين والأشجار والأسلاك بالثلوج. لم يعد الناظر يميز بين بيروت والجبل. كما توقفت المركبات عن السير، ومنها عربات الترامواي، وبقيت المحال والحوانيت والإدارات الرسمية والمدارس مقفلة. ولم تصدر الصحف تلك الصبيحة». وبعد ذاك التاريخ الشباطي المأثور صار أغلب البيروتيين، كما يروي زياد سامي عيتاني عبر صفحة تراث بيروت، يعمدون الى تأريخ الحوادث والمناسبات المختلفة في حياتهم وفقاً لتلك الظاهرة المناخية الفريدة، فكانوا عندما يريدون أن يتحدثوا عن أمر ما، يقولون قبل «الثلجة» أو بعدها، وذلك للدلالة على زمن حدوثها...

وفي شباط اللباط تسقط الجمرات التي تبشر بدفء الربيع القادم، وسقوط الجمرة الأولى في 7 شباط كناية عن بداية انتهاء برد الشتاء القارس ( وربما اختلف تاريخها في لبنان الحديث لتصبح جمرة لاهبة في السادس منه)، أمّا سقوط الجمرة الثانية في 14 شباط فتعلن بدء الشعور بدفء الربيع ولهذا ربما ترافقت مع عيد العشاق الذي يشيع الدفء في القلوب، وأما سقوط الجمرة الثالثة في 21 شباط فكناية عن الشعور بحرارة الشمس.



ولا يمكن ان يُذكر شباط من دون ان يتردد في لياليه مواء القطط وقد تحول عواء: «ففي أول شباط تهيج السنانير والسباع، وفي آخره تتزواج الأطيار» فهنيئاً لها ولكل العاشقين بشهر شباط ولو عتب عليه مواليد التاسع والعشرين الذين يزورهم كل اربع سنوات مرة...

كتبت زيزي اسطفان في "نداء الوطن" شهر لا يشبه غيره من الشهور لا طولاً ولا هيبة، من أشهر الشتاء لكن رائحة الصيف فيه، غريغوري التقويم لكنه الأخير في الإنتماء إليه. شهر «أعور» كما يصفه القدماء، قصير لكنه ليس ثلاثيني بتناقضاته يحدد السنة بين الكبيسة والبسيطة وبيومه الفائض يجعل قسمتها على اربعة صحيحة لا كسور فيها. عدو العجائز ورفيق العشاق، ورغم ان ليس على كلامه رباط إلا أنه في لبنان حافل بتواريخ مصيرية غيّرت مسار هذا البلد.