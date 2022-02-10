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لبنان
بسبب تراكم الثلوج... اليكم طرقات الجبلية المقطوعة!
Lebanon 24
10-02-2022
|
23:59
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أفادت غرفة التحكم المروري أنّ الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:
عيناتا - الارز.
كفردبيان - حدث بعلبك.
المنيطرة - حدث بعلبك.
العاقورة - حدث بعلبك.
القموعة - القبيات.
مرجحين - مشمش.
معاصر الشوف - كفريا.
تنورين - حدث الجبة.
تنورين - اللقلوق.
ترشيش - زحلة.
كما أفادت غرفة التحكم بأنّ طريق ضهر البيدر سالكة أمام جميع السيارات باستثناء الشاحنات.
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