لبنان

خبر سارّ لسكان بيروت والمتن وكسروان... هل فرجت على خط أزمة النفايات؟

Lebanon 24
11-02-2022 | 00:07
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بدأت منذ ساعات الصباح الأولى عملية رفع النفايات بشكل تدريجي من شوارع بيروت والمتن وكسروان، بعد متابعة حثيثة من وزير البيئة ناصر ياسين وتدخل وزير الداخلية بسام المولوي امس لتأمين حماية مطمر الجديدة بالتعاون مع المحافظين والبلديات؛ وبعد مفاوضات مع المتعهدين مساء امس. تتابع وزارة البيئة عن كثب ما سيحدث اليوم في عملية رفع النفايات والعمل في المطمر.
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