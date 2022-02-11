ميقاتي عازم على المضي بالاصلاحات.. "ومَنْ لديه اقتراحات أفضل فليتفضل"

يتابع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ردود الفعل على اقرار الموازنة العامة في مجلس الوزراء والكلام الذي أعلنه في تصريحه بعد الجلسة.ويؤكد الرئيس ميقاتي ، وفق ما نقل عنه ليل امس، ان ما قاله عبارة عن مصارحة للرأي العام بالواقع الذي آلت اليه اوضاع الخزينة وبما تنوي الحكومة القيام به".ولفت الى"ان الظرف دقيق جدا، والاصلاحات باتت اكثر من ملحة كشرط لقبول الخارج بدعمنا ومساعدتنا".ويشدد على" انه مدرك ان الحملة ستكون قوية، وبعضها لاهداف شعبوية مرتبطة بالانتخابات النيابية، لكن لا خيار امامنا الا بالمضي في عملنا لمعالجة الاوضاع، ولو كانت بعض الاجراءات موجعة، ومَنْ لديه اقتراحات أفضل فليتفضل".في المقابل يؤكد رئيس الحكومة عزمه على المضي في ورشة العمل الحكومية، وهو سيرعى عند التاسعة من صباح اليوم في السراي الحكومي الاعلان عن الاتفاق الذي تم بين وزارة الأشغال العامة والنقل والبنك الدولي بشأن اعداد الدراسة الخاصة بالهوية القانونية الجديدة لمرفأ بيروت والمخطط التوجيهي له كجزء من الإصلاحات الأساسية في مسار إعادة إعمار هذا المرفق الحيوي.