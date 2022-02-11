لبنان

شخصية جبيلية تتلقى "عرضا مغريا" لقاء دور "متمّم انتخابي"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-02-2022 | 01:30
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تلقت شخصية جبيلية عرضا من  أحد نواب كسروان  لتكون  معه على اللائحة الانتخابية" كمتمم إنتخابي" ، كون هذه الشخصية التي دخلت الندوة البرلمانية سابقا، تعلم  أن مقاعد جبيل  شبه محسومة".
ووفق المعلومات فان العرض الذي قدم للشخصية مغر جدا ، ويهدف من خلاله النائب الكسرواني  الى رفع حاصله.
وفي المعلومات  ان الشخصية الجبيلية ابلغت  مفاتيح انتخابية انها ستعود الى لبنان للترشح  طالبة بدء التحضيرات للمعركة الانتخابية. 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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