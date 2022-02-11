شخصية جبيلية تتلقى "عرضا مغريا" لقاء دور "متمّم انتخابي"

تلقت شخصية جبيلية عرضا من أحد نواب كسروان لتكون معه على اللائحة الانتخابية" كمتمم إنتخابي" ، كون هذه الشخصية التي دخلت الندوة البرلمانية سابقا، تعلم أن مقاعد جبيل شبه محسومة".ووفق المعلومات فان العرض الذي قدم للشخصية مغر جدا ، ويهدف من خلاله النائب الكسرواني الى رفع حاصله.وفي المعلومات ان الشخصية الجبيلية ابلغت مفاتيح انتخابية انها ستعود الى لبنان للترشح طالبة بدء التحضيرات للمعركة الانتخابية.