أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط قتيل وجريح نتيجة حادث سير على طريق عام رياق-البقاع، ونقلت عناصر من الدفاع المدني الجريح الى مستشفى رياق العام، أما القتيل فتولت جهات اخرى نقله الى المستشفى.