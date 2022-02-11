لبنان

إنقسام شمالي قد يُترجم بهذه الطريقة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
11-02-2022 | 02:15
A-
A+
Doc-P-917269-637801628522699332.jpg
Doc-P-917269-637801628522699332.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعاني مجموعة من الشخصيات النيابية الراغبة بالترشح للانتخابات النيابية في احدى دوائر الشمال من ازمة جدية في ظل انقسام حاصل بين اعضائها حيال طريقة التعاطي مع الاستحقاق المقبل.
وتقول مصادر مطلعة انه من المرجح ان تخوض هذه المجموعة الانتخابات النيابية بلائحتين منفصلتين في حال  استمر الخلاف، بعد ان كان من المتوقع ان يكون الجميع موحدين بسبب انتماءاتهم السابق".
ووفق التوقعات" فان المعركة الانتخابية ستؤدي الى خسارة احد المرشحين وبالتالي فإن توزيع الاصوات التفضيلية ادى الى التباعد الحاصل حاليا".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:10 | 2022-02-11
03:56 | 2022-02-11
03:30 | 2022-02-11
03:45 | 2022-02-11
04:30 | 2022-02-11
04:12 | 2022-02-11
فيديو
lebanon 24
16:48 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website