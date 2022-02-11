إنقسام شمالي قد يُترجم بهذه الطريقة

تعاني مجموعة من الشخصيات النيابية الراغبة بالترشح للانتخابات النيابية في احدى دوائر الشمال من ازمة جدية في ظل انقسام حاصل بين اعضائها حيال طريقة التعاطي مع الاستحقاق المقبل.وتقول مصادر مطلعة انه من المرجح ان تخوض هذه المجموعة الانتخابات النيابية بلائحتين منفصلتين في حال استمر الخلاف، بعد ان كان من المتوقع ان يكون الجميع موحدين بسبب انتماءاتهم السابق".ووفق التوقعات" فان المعركة الانتخابية ستؤدي الى خسارة احد المرشحين وبالتالي فإن توزيع الاصوات التفضيلية ادى الى التباعد الحاصل حاليا".