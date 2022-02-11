لبنان

حزب الله يرفض هذا الاقتراح

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-02-2022 | 02:45
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قالت  مصادر متابعة انه،"بالتوازي مع زيارة الوسيط  الاميركي اموس هوكستاين الى لبنان ومساعيه من اجل ايجاد حل لمسألة ترسيم الحدود البحرية، تم تمرير رسالة الى حزب الله بشأن  اقتراح نقله المبعوث الى المسؤولين اللبنانيين لمعرفة رأيه فيه".
ولفتت المصادر الى "ان الحزب رد بطريقة سلبية على الاقتراح، اذ وجد فيه "شبهة تطبيع" وهذا ما كان الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله قد اكده في مقابلته الاخيرة بان الحزب لن يقبل بالتطبيع تحت غطاء الترسيم البحري".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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