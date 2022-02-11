بعد سلسلة منخفضات جوية.. كيف سيكون طقس الـWeekend؟

يسيطر جو مستقر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، ولا مؤشرات حول منخفضات جويّة في المدى القريب.اليكم تفاصيل طقس الايام المقبلة:الجمعة:١- الحرارة ساحلاً بين ٨ و ١٥ درجة بقاعا بين -٢ و ١١ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١ و ٩ درجات٢- الجو : غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ - ٨٩ ٪٥- الضغط الجوي ١٠٢٣ hpa٦- الرؤية جيدة تسوء محليا بسبب الضباب٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجةالسبت : مستقر ومشمس، الحرارة ترتفع قليلاً وتتراوح ساحلا بين ٩ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر بين ٣ و ٩ درجات وبقاعاً بين صفر و ١١ درجة، الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ٢٠ و ٣٠كم/س