لبنان

بعد سلسلة منخفضات جوية.. كيف سيكون طقس الـWeekend؟

Lebanon 24
11-02-2022 | 01:23
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يسيطر جو مستقر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، ولا مؤشرات حول منخفضات جويّة في المدى القريب.

اليكم تفاصيل طقس الايام المقبلة:

الجمعة:
١- الحرارة ساحلاً بين ٨ و ١٥ درجة بقاعا بين -٢ و ١١ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١ و ٩ درجات
٢- الجو : غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال
٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ - ٨٩ ٪
٥- الضغط الجوي ١٠٢٣ hpa
٦- الرؤية جيدة تسوء محليا بسبب الضباب
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة

السبت : مستقر ومشمس، الحرارة ترتفع قليلاً وتتراوح ساحلا بين ٩ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر بين ٣ و ٩ درجات وبقاعاً بين صفر و ١١ درجة، الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ٢٠ و ٣٠كم/س
 
الأحد : مستقر ومشمس، الحرارة تتراوح ساحلا بين ١١ و ١٧ على الـ ١٠٠٠متر بين ٤ و ١١ درجة وبقاعاً بين صفر و ١٢ درجة، الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ٢٠ و ٣٠كم/س

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