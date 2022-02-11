لبنان

عبدالله: لتدارك الكارثة الاجتماعيّة والصحيّة... هذا هو المطلوب!

Lebanon 24
11-02-2022 | 02:04
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 غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر": الأمن الاجتماعي والصحي للمنتسبين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعائلاتهم في دائرة الخطر والعجز عن استمرارية التغطية، ناهيك عن أموال نهاية الخدمة التي تآكلت بفعل تدني سعر صرف العملة اللبنانية. مطلوب خطة طوارئ حكومية، لم يلحظها مشروع الموازنة، لتدارك الكارثة الاجتماعية والصحية".
 
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