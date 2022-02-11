عبدالله: لتدارك الكارثة الاجتماعيّة والصحيّة... هذا هو المطلوب!

الأمن الأجتماعي والصحي للمنتسبين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعائلاتهم في دائرة الخطر والعجز عن أستمرارية التغطية ،ناهيك عن أموال نهاية الخدمة التي تآكلت بفعل تدني سعر صرف العملة اللبنانية.
مطلوب خطة طوارئ حكومية، لم يلحظها مشروع الموازنة ،لتدارك الكارثة الاجتماعية والصحية !
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) February 11, 2022
الأمن الأجتماعي والصحي للمنتسبين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعائلاتهم في دائرة الخطر والعجز عن أستمرارية التغطية ،ناهيك عن أموال نهاية الخدمة التي تآكلت بفعل تدني سعر صرف العملة اللبنانية.
مطلوب خطة طوارئ حكومية، لم يلحظها مشروع الموازنة ،لتدارك الكارثة الاجتماعية والصحية !