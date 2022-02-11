عبدالله: لتدارك الكارثة الاجتماعيّة والصحيّة... هذا هو المطلوب!

غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر": الأمن الاجتماعي والصحي للمنتسبين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعائلاتهم في دائرة الخطر والعجز عن استمرارية التغطية، ناهيك عن أموال نهاية الخدمة التي تآكلت بفعل تدني سعر صرف العملة اللبنانية. مطلوب خطة طوارئ حكومية، لم يلحظها مشروع الموازنة، لتدارك الكارثة الاجتماعية والصحية".

الأمن الأجتماعي والصحي للمنتسبين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعائلاتهم في دائرة الخطر والعجز عن أستمرارية التغطية ،ناهيك عن أموال نهاية الخدمة التي تآكلت بفعل تدني سعر صرف العملة اللبنانية.

مطلوب خطة طوارئ حكومية، لم يلحظها مشروع الموازنة ،لتدارك الكارثة الاجتماعية والصحية ! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) February 11, 2022